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17.10.2020 - 17:29 |

Son dakika | Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'de pazar günü Göztepe ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı. Sakatlığı bulunan Gökhan Gönül kadroda yok.

Son dakika | Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu
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Süper Lig’in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü saat 19.00’da deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

İşte kadro: Altay Bayındır, Harun Tekin, Oytun Özdoğan, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Filip Novak, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Ozan Tufan, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Dimitris Pelkas, Sinan Gümüş, Mame Thiam, Enner Valencia, Samatta, Papiss Cisse, Kemal Ademi

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