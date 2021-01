Son dakika - Fenerbahçe'nin İrfan Can teklifi belli oldu! Galatasaray detayı...

SENAD OK

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci için Başakşehir’e transfer teklifini resmen sundu. Sarı-lacivertliler, Başkan Ali Koç ve sportif direktör Emre Belözoğlu öncülüğünde Başakşehir Fatih Terim Stadı’na giderek Başkan Göksel Gümüşdağ ve CEO Mustafa Eröğüt ile 2 saate yakın görüşme yaptı.



Fenerbahçe’nin ilk olarak 8 milyon euro artı Cisse ve Deniz Türüç ile bonuslar sunduğu öğrenildi. Ancak Başakşehir’in 12 milyon euro, gelecek satıştan yüzde 20 pay ve Fenerbahçe ligde şampiyon olursa 1 milyon euro bonus istediğı bildirildi.



Fenerbahçe’nin ikinci teklifi ise 10 milyon euro artı Deniz Türüç, gelecek satıştan yüzde 20 pay ve 1 milyon euroluk şampiyonluk bonusu oldu. Bunun üzerine Göksel Gümüşdağ’ın daha önce teklif yapan Galatasaray’la bir kez daha görüşeceği, bu konuşulan teklifi paylaşacağı ve nezaket kurallarına uyulacağını aktardığı kaydedildi.



Ayrıca İrfan Can Kahveci’ye de ne istediğinin sorulacağı belirtildi. Her iki takımın teklifinin aynı olması halinde ise Başakşehir’in ödeme koşullarına bakacağı ve nihai bir karar vereceği dile getirildi.







Daha uygun

Öte yandan Fenerbahçe tarafı fazla medya ilgisi nedeniyle görüşmeyi Fatih Terim Stadı’nda yapmak istemedi. Ancak Göksel Gümüşdağ’ın Galatasaray’ı da statta ağırladığı için böyle daha uygun olacağını söylediği ifade edildi.

‘Hayırlısı olsun’

Transfer gündeminin bir numaralı ismi İrfan Can Kahveci, süreçle alakalı ilk kez konuştu. Bir alışveriş merkezinde görüntülenen yıldız orta saha, "Şu an için kesin bir şey yok, görüşmeler devam ediyor. Hayırlısı neyse o olsun" ifadelerini kullandı.

‘Yeniden görüşeceğiz’

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe ile yaptıkları görüşme sonrası kısa bir bilgi paylaştı.

Başkan Göksel Gümüşdağ, bir kez daha görüşüleceğini vurgulayarak, “Fenerbahçe teklifini sundu, biz teklifimizi sunduk. Fenerbahçe ile tekrar görüşmek üzere ayrıldık. En yakın zamanda bir daha görüşeceğiz. Galatasaray en son teklifinin üzerine yeni bir teklif yapmadı. Bizim hoca durumumuz var, onu da netleştirmemiz gerek. İki takım da İrfan için çok istekli” dedi.