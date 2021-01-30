Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika - Fenerbahçe'nin İrfan Can teklifi belli oldu! Galatasaray detayı...
30.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - Fenerbahçe'nin İrfan Can teklifi belli oldu! Galatasaray detayı...

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci için Başakşehir’e transfer teklifini yaptı. 10 milyon euro artı Deniz Türüç, yüzde 20 gelecek satıştan pay ve 1 milyon euroluk şampiyonluk bonusu resmen sunuldu.

Son dakika - Fenerbahçe'nin İrfan Can teklifi belli oldu! Galatasaray detayı...
ABONE OL

SENAD OK

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci için Başakşehir’e transfer teklifini resmen sundu. Sarı-lacivertliler, Başkan Ali Koç ve sportif direktör Emre Belözoğlu öncülüğünde Başakşehir Fatih Terim Stadı’na giderek Başkan Göksel Gümüşdağ ve CEO Mustafa Eröğüt ile 2 saate yakın görüşme yaptı.

Fenerbahçe’nin ilk olarak 8 milyon euro artı Cisse ve Deniz Türüç ile bonuslar sunduğu öğrenildi. Ancak Başakşehir’in 12 milyon euro, gelecek satıştan yüzde 20 pay ve Fenerbahçe ligde şampiyon olursa 1 milyon euro bonus istediğı bildirildi.

Fenerbahçe’nin ikinci teklifi ise 10 milyon euro artı Deniz Türüç, gelecek satıştan yüzde 20 pay ve 1 milyon euroluk şampiyonluk bonusu oldu. Bunun üzerine Göksel Gümüşdağ’ın daha önce teklif yapan Galatasaray’la bir kez daha görüşeceği, bu konuşulan teklifi paylaşacağı ve nezaket kurallarına uyulacağını aktardığı kaydedildi.

Ayrıca İrfan Can Kahveci’ye de ne istediğinin sorulacağı belirtildi. Her iki takımın teklifinin aynı olması halinde ise Başakşehir’in ödeme koşullarına bakacağı ve nihai bir karar vereceği dile getirildi.

Son dakika - Fenerbahçenin İrfan Can teklifi belli oldu Galatasaray detayı...


Daha uygun
Öte yandan Fenerbahçe tarafı fazla medya ilgisi nedeniyle görüşmeyi Fatih Terim Stadı’nda yapmak istemedi. Ancak Göksel Gümüşdağ’ın Galatasaray’ı da statta ağırladığı için böyle daha uygun olacağını söylediği ifade edildi.

‘Hayırlısı olsun’
Transfer gündeminin bir numaralı ismi İrfan Can Kahveci, süreçle alakalı ilk kez konuştu. Bir alışveriş merkezinde görüntülenen yıldız orta saha, "Şu an için kesin bir şey yok, görüşmeler devam ediyor. Hayırlısı neyse o olsun" ifadelerini kullandı.

‘Yeniden görüşeceğiz’
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe ile yaptıkları görüşme sonrası kısa bir bilgi paylaştı.
Başkan Göksel Gümüşdağ, bir kez daha görüşüleceğini vurgulayarak, “Fenerbahçe teklifini sundu, biz teklifimizi sunduk. Fenerbahçe ile tekrar görüşmek üzere ayrıldık. En yakın zamanda bir daha görüşeceğiz. Galatasaray en son teklifinin üzerine yeni bir teklif yapmadı. Bizim hoca durumumuz var, onu da netleştirmemiz gerek. İki takım da İrfan için çok istekli” dedi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika haberi | Başakşehir, Okan Buruk ayrılığını resmen açıkladı! Aykut Kocaman bombası...
    Fenerbahçe - Başakşehir arasında İrfan Can pazarlığı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. DeAndre Yedlin İstanbul'a geliyor!
      DeAndre Yedlin İstanbul'a geliyor!
    2. Fenerbahçe'nin İrfan Can teklifi belli oldu!
      Fenerbahçe'nin İrfan Can teklifi belli oldu!
    3. Fenerbahçe'nin rakibi Çaykur Rizespor!
      Fenerbahçe'nin rakibi Çaykur Rizespor!
    4. Everton'dan Beşiktaş'a Cenk Tosun şartı!
      Everton'dan Beşiktaş'a Cenk Tosun şartı!
    5. EURO 2020 12 değil 4 ülke
      EURO 2020 12 değil 4 ülke



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika - Başakşehir'de Aykut Kocaman sesleri!

    Son dakika - Başakşehir'de Aykut Kocaman sesleri!

    Son dakika - Trabzonspor Bakasetas'ı bitirdi! Hedef Yunus Mallı...

    Son dakika - Trabzonspor Bakasetas'ı bitirdi! Hedef Yunus Mallı...

    Son dakika - Galatasaray kampanyada 5 milyona ulaştı

    Son dakika - Galatasaray kampanyada 5 milyona ulaştı

    ÖZEL | Ahmet Nur Çebi: "Cenk Tosun, maddi şartlarımızı zorlamıyorsa olur"

    ÖZEL | Ahmet Nur Çebi: "Cenk Tosun, maddi şartlarımızı zorlamıyorsa olur"

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet