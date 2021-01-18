Son dakika - Fenerbahçe'nin rakibi Ankaragücü! Muhtemel 11'ler...

Süper Lig’de bugün Ankaragücü’nü konuk edecek Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı. Yoğun kar yağışı nedeniyle idman Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde yapıldı.

Erol Bulut yönetiminde ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncularımız 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçla süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sosa, Gökhan, Tolga ve Ademi özel programlar dahilinde çalışırken; Perotti ve Sinan Gümüş’ün tedavisine devam edildi.