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18.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - Fenerbahçe'nin rakibi Ankaragücü! Muhtemel 11'ler...

Süper Lig’de bugün Ankaragücü’nü konuk edecek Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı.

Son dakika - Fenerbahçe'nin rakibi Ankaragücü! Muhtemel 11'ler...
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Süper Lig’de bugün Ankaragücü’nü konuk edecek Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı. Yoğun kar yağışı nedeniyle idman Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde yapıldı.
Erol Bulut yönetiminde ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncularımız 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçla süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sosa, Gökhan, Tolga ve Ademi özel programlar dahilinde çalışırken; Perotti ve Sinan Gümüş’ün tedavisine devam edildi.

Son dakika - Fenerbahçenin rakibi Ankaragücü Muhtemel 11ler...

Son dakika - Fenerbahçenin rakibi Ankaragücü Muhtemel 11ler...

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