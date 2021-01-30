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30.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - Fenerbahçe'nin rakibi Çaykur Rizespor! Muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe'de bugün oynanacak Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları tamamlandı.

Son dakika - Fenerbahçe'nin rakibi Çaykur Rizespor! Muhtemel 11'ler...
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Fenerbahçe'de bugün oynanacak Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları tamamlandı. Erol Bulut yönetimindeki antrenman ısınma ve koşu çalışmalarıyla başladı. Ardından gruplar halinde duran top ve pas organizasyonları çalışıldı. Son bölümde ise taktik ağırlıklı çift kale maç yapıldı.
Öte yandan sakatlığını atlatan Gökhan Gönül'ün tam anlamıyla hazır olması için beklendiği ve 2 Şubat Salı günkü Hatayspor maçında kadroya alınacağı kaydedildi.

Samuel’e lisans çıktı

Yeni transferlerden Bright Osayi-Samuel’e de lisans çıkarıldı. 2 gündür takımla antrenman yapan ve herhangi bir eksiği bulunmayan Nijeryalı yıldızın maç kadrosuna alınmasında herhangi bir engel bulunmuyor. 23 yaşındaki futbolcunun maç eksiği de bulunmadığı, son maçına 13 Ocak’ta çıkmasının herkesi memnun ettiği kaydedildi.

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