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13.02.2021 - 07:00 |

Son dakika - Fenerbahçe'nin rakibi Fatih Karagümrük! Muhtemel 11'ler...

Süper Lig’de 25. hafta mücadelesinde bugün Karagümrük deplasmanına çıkacak Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı.

Son dakika - Fenerbahçe'nin rakibi Fatih Karagümrük! Muhtemel 11'ler...
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Süper Lig’de 25. hafta mücadelesinde bugün Karagümrük deplasmanına çıkacak Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı. Erol Bulut yönetimindeki idman ısınma ve koşu çalışmalarıyla başladı. Ardından pas ve duran top organizasyonlarına geçildi. Son bölümde ise gruplar halinde çift kale maç yapıldı.

Gözler sakatlarda
Sarı-lacivertli takımda Pelkas, Gustavo ve İrfan Can gibi yıldızların artık takıma dönmesi bekleniyor. Ayrıca Mesut Özil’in de fiziksel kapasitesini yükselterek hazır hale gelmesi hesaplanıyor. Pelkas ve Gustavo bu hafta da yok. Karagümrük maçı sonrası oynanacak olan Göztepe mücadelesine iki futbolcu yetiştirilmeye çalışılıyor. Ancak tam kapasite ile bu maça yetişmelerinin de zor olduğu ifade edildi. Benzer şekilde yeni transfer İrfan Can’ın da Göztepe maçı sonrası hazır hale gelebileceği belirtildi. Mesut’un ise ilk 11’de oynaması için biraz daha zamana ihtiyacı olduğu Başakşehir’le oynanan kupa maçında ortaya çıktı.

Şanssız Fenerbahçe
Süper Lig’de zirve yarışında yer alan Fenerbahçe bir yandan da şanssızlıklarla dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, OPTA’nın paylaştığı verilere göre ligde 24 haftada en fazla direklere takılan takım oldu. Tam 14 şutu direkten dönen Erol Bulut’un ekibi bu alanda ligin zirvesinde. Papiss Cisse’nin 4 topu direkten dönerken, Gustavo da 2 kez direklere takıldı. Ayrıca Gökhan, Lemos, Ferdi, Pelkas, Valencia, Tisserand ve Ademi de direkleri aşamadı.

Son dakika - Fenerbahçenin rakibi Fatih Karagümrük Muhtemel 11ler...

Son dakika - Fenerbahçenin rakibi Fatih Karagümrük Muhtemel 11ler...

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