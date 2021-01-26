Son dakika - Fenerbahçe'nin zirve serisi devam ediyor! Rekor geldi...

Sarı-lacivertli takımın Süper Lig’deki yenilmezlik serisi devam ediyor. Son 7 lig maçında 6 galibiyet ve 1 beraberlik alan Erol Bulut’un öğrencileri 19 puan topladı, zirve yarışından kopmadı. Öte yandan kupada da Kasımpaşa’yı bu süreçte geçen Fenerbahçe, resmi maçlardaki namağlup serisini 8’e çıkardı. Aynı zamanda bu sezonun en uzun yenilmezlik serisi yakalanmış oldu. Fenerbahçe iç sahada oynadığı son 4 maçı da kazandı. Sarı-lacivertliler, bu sezon ilk kez Kadıköy’de arka arkaya 4 karşılaşmayı galip tamamladı, en uzun seriyi yakaladı.

Rekor sayıda pas

Fenerbahçe, Süper Lig’de bu sezon pas rekoru kırdığı maçı oynadı. Sarı-lacivertliler, 3-0 kazandıkları Kayserispor maçında 90 dakika boyunca 629 isabetli pas yaptı. Erol Bulut’un öğrencileri Bu sezon pas konusunda Süper Lig’deki en yüksek sayısına ulaştı.

Bulut yine yenilmedi

Teknik direktör Erol Bulut’un Süper Lig kariyerinde mağlup olmadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Kayserispor oldu. 7. kez sarı-kırmızılılarla karşılaşan Bulut, Fenerbahçe’de de kaybetmedi. Yeni Malatya, Alanya ve Fenerbahçe’de 7 kez karşılaştığı Kayserispor karşısında 5 galibiyet 2 beraberlik bulan genç teknik adam önemli bir başarı gösterdi.

8. farklı savunma

Bu sezon Fenerbahçe’de 8. farklı savunma tandemi sahada yer aldı. Kayserispor karşısında Serdar Aziz-Szalai ikilisiyle çıkan sarı-lacivertliler ligin ilk yarısının son maçında yine farklı bir tandemle oynadı.

Ligin ilk haftasından itibaren Serdar-Tisserand, Tisserand-Lemos, Serdar-Sadık, Serdar-Lemos, Sadık-Tisserand, Sadık-Lemos, Tisserand-Gustavo savunma ikilileriyle oynayan Fenerbahçe son olarak Serdar-Szalai ile sahadaydı.