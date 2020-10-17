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17.10.2020 - 13:26 |

Son dakika - FIFA, Ryan Donk’u bloke etti

Galatasaraylı Ryan Donk’u milli takımında oynatabilmek için FIFA’ya başvuruda bulunan Surinam’a olumsuz yanıt geldi.

Son dakika - FIFA, Ryan Donk’u bloke etti
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Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

Surinam Milli Takımı, Hollanda vatandaşı olan ancak Surinam kökenli olan bazı futbolcuları bünyesine alabilmek için harekete geçti. FIFA’ya konuyla ilgili yaptıkları başvurudan sekiz futbolcu için olumlu yanıt alırken, iki futbolcu için de ret geldiği bildirildi.  

Hollanda Devlet Kanalı NOS’un haberine göre Damil Dankerlui (FC Groningen), Ryan Koolwijk (Almere City), Ishan Kort (Almere City), Dion Malone (NAC Breda), Myenty Abena (Slovan Bratislava), Roland Alberg (Roda JC), Nigel Hasselbaink (geen club) ve Tjaronn Chery (Maccabi Haifa) gibi isimler için yapılan başvuru kabul edildi.    

Ancak 8 futbolcuyu oynatabilmek için yaptığı başvuru kabul edilen Surinam’a, Galatasaraylı Ryan Donk için olumsuz yanıt geldi. Donk’un yanı sıra Seattle Sounders takımından Leerdam için yapılan başvuru da FIFA tarafından reddedildi. Geri çevrilme gerekçesinin henüz net olmadığı, Surinam’ın bunun için açıklama beklediği belirtildi.   

Surinam Milli takımı geçtiğimiz yıl ilk defa, 2021'deki Gold Cup'a kalmıştı. Yeni oyuncu takviyeleriyle Dünya Kupası elemelerinde de iddialı hale gelmek istiyorlar. 

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