Son dakika - Fuat Çapa'dan Fırat Aydınus sözleri! "Kasımpaşa'ya karşı bir sıkıntısı var herhalde"

Süper Lig'de Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Kasımpaşa'da Teknik Direktör Fuat Çapa açıklamalarda bulundu.

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"İkinci yarıda iyi oynadık. Merkezden değil de kanatlardan gelerek daha iyi oynadık. Golden sonra da umutlandık. Birçok pozisyon var. Rakibimize verilen penaltıyı VAR'ı beklemeden veriyorsunuz. Bizdeki pozisyonu ise VAR'dan bakmıyorsunuz, bir yorum yapmıyorsunuz."

"Fırat Aydınus'un Kasımpaşa'ya karşı bir sıkıntısı var herhalde. Şampiyonluğa oynayan takıma olsaydı bu yer yerinden oynardı. Biz teknik adamlar olarak hakemlerle ilgili konuşalım değişen bir şey yok. Camia baskı yapmadıkça es geçiliyor. Bizim gibi camialar baskı yapsa da bir şey olmuyor."

"Bu kadar ucuz ve basit olmamalı. Pozisyonu değerlendirmek için her şey müsait. Teknoloji var ama bazı pozisyonlar iyi bir şekilde değerlendiriliyor, bazıları değerlendirilmiyor. Çok üzücü."

Maçın olumsuz hava şartlarında oynandığını aktaran Çapa, "Buraya gelince planlarımız tamamen değişti. Bugüne kadar yaptığımız çalışmaları sahaya yansıtmamız mümkün değildi. Hava şartları buna müsaade etmedi." dedi.

Lacivert-beyazlı takımın teknik direktörü, maçın ilk dakikalarında zeminden bağımsız bir futbol oynamaya çalıştıklarını anlatarak, "İlk 15 dakikada zeminin ağırlığını göz önünde bulundurmadan oynamaya çalıştık. Bu bize pahalıya patladı, bizi sıkıntıya soktu. Duran toplar ve uzun topların çok fazla etkili olacağı belliydi. Golü yedikten sonra bu zeminde nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynamaya başladık. İkinci devre doğru zamanda beraberliği yakaladık. Sonraki süreçte daha etkili olan taraf bizdik." diye konuştu.

Müsabakanın hakemi Erkan Özdamar ve Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Fırat Aydınus'u eleştiren Çapa, "Varga'ya yapılan bir penaltı pozisyonu var. Sonrasında izledik. Verilmeyen bir penaltı gördük. Hakemin aleyhimize verilen penaltıda VAR'ı beklemeden penaltıyı çalması, bizim pozisyonumuzun da çok yakın olmasına rağmen vermemesi, VAR'daki hakemlerin bunu hiçbir şekilde değerlendirmemesi beni şaşırttı. Fırat Aydınus hocanın galiba Kasımpaşa'ya karşı bir sıkıntısı var. Ne zaman karşılaşmamızı yönetse veya VAR olarak görev yapsa maalesef bu tür sıkıntılar yaşıyoruz. Bu da bize çok pahalıya mal oluyor." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın son bölümde yüksek toplarda etkili olduğunu aktaran Çapa, "Maalesef maçın son kısmında Donk'un da oyuna katılmasıyla Galatasaray'ın hava toplarındaki hakimiyeti daha da arttı. Önlem almaya çalıştık ama penaltıdan önceki pozisyonda rakibimizi iyi karşılayamadık. Bu da bize pahalıya mal oldu. Mağlup olduğumuz için üzüntülüyüz. Emeğimizin karşılığını alamadığımız için daha da üzüldük. Sadece sizin oynamanız, pozisyona girmeniz yeterli olmuyor. Bazı etkenlerin de sizinle birlikte olması gerekiyor. Bunun için de biz bugün biraz eksik kaldık. Karşılaşmalardan sonra bu tip şeylerle ilgili konuştuğumuzda da çok fazla ciddiye alınmıyoruz, kimse bunu konuşmuyor. Şampiyonluğa oynayan takımların bu tip pozisyonları günlerce konuşuluyor. Bu Galatasaray'ın galibiyetine gölge düşürmek değil ama yarışın içine 4 takımdan fazlasını sokmak istiyorsak herkese aynı mesafede ve adaletle yaklaşılması gerekiyor." diyerek sözlerini tamamladı.