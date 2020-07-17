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17.07.2020 - 19:00 | | AA

Son dakika | Galatasaray, Alex Hamilton'ı resmen açıkladı!

Galatasaray Doğa Sigorta, Alex Hamilton ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı

Son dakika | Galatasaray, Alex Hamilton'ı resmen açıkladı!
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Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Alex Hamilton'la sözleşme imzaladı. 

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında ABD'li oyun kurucu Alex Hamilton ile 1 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. 

Açıklamada, İsrail'in Maccabi Rishon takımında forma giyen oyuncu için "Alex Hamilton'a hoş geldin dileklerimizi iletir, formamızla başarılı ve sağlıklı bir sezon dilerken takımıyla devam eden play-off mücadelesinde de başarılar temenni ederiz." denildi.

Son dakika | Galatasaray, Alex Hamiltonı resmen açıkladı

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