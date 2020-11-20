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20.11.2020 - 07:00 |

Son dakika - Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk: "Biz göreve hazırız"

Galatasaray’da başkan adaylığını açıklayan Metin Öztürk, sponsorluk ve mali konularda hazır olduklarını belirtti. Öztürk, “Biz Galatasaray için geliyoruz selfie için gelmiyoruz” diyerek görevi istediklerini dile getirdi

Son dakika - Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk: "Biz göreve hazırız"
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Galatasaray’da başkan adaylığını açıklayan Metin Öztürk, sponsorlar ve mali anlamda hazır olduklarını söyleyerek, “Biz Galatasaray için geliyoruz selfie için gelmiyoruz” dedi. Maslak Hilton Oteli’nde gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Öztürk, seçim tarihini şu anki yönetimin getirdiğini vurgulayarak, “Söylediği hiçbir projeyi yapmayan bir başkan var. Galatasaray gibi büyük bir camia yaklaşık 30 milyon taraftarıyla bunu hak etmiyor” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 2 yıl önce yola çıktıklarını dile getiren Öztürk, “Hazırlıklarımızı yaptık. Doğru tarih Mayıs 2021’dir. Bu tür baskın seçimler kulübü sadece kaosa götürür. Biz hazırız, arzu ederiz ki diğer adaylar da hazır olsun. Biz hem sponsorlarımızla hem de nakit akışımızla hazırız. 3-4 ay önce amatör branşların sponsorları dahil tüm çalışmalarımız bitirdik. Biz ekonomik olarak hazırız fakat tabloyu bilmiyoruz. Fatih hoca mutlaka şu anki yönetimle konuşuyor. Bilmediğimiz bir şeyi konuşamayız. Sponsorumuzla hazırız biz. UEFA kuralları ve pariteler var” dedi.

‘En büyük aday’
Ara transferin teknik direktör Fatih Terim’in konusu olduğunu anlatan Metin Öztürk, Galatasaray’ın her zaman şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu vurguladı. Öztürk “Galatasaray dün de en büyük şampiyonluk adayıydı, bugün de öyle. Kavga dönüş ortamından çıkmak lazım” yorumunu yaptı.

Son dakika - Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk: Biz göreve hazırız

‘Art niyettir’
Başkan adayı Metin Öztürk, kongre için belirlenen tarihi eleştirerek, “Temmuz ayında seçim koymayıp 26 Aralık’ta koymak sadece art niyettir. Pilimiz bitti, havlu attık demektir. İlla bir baskın seçim yapacaklarsa insan sağlığını da düşünerek 700’e düşen vakalar döneminde yani temmuz ayında yapsalardı. Yönetimin art niyetli bir seçim planlandığını düşünüyorum. Galatasaray’ın doğru seçimi, 3 yıllık seçimi 2021 Mayıs ayındadır. Bu tüzükte yazıyor. Profesör olmuşlar okumayı bilmiyorlar” dedi.
Metin Öztürk, seçim tarihinde 65 yaş üstü üyelerin oy kullanmalarının çok zor olduğunu da ifade etti.

Ekibi de izledi
Metin Öztürk’ün basın toplantısına ekibinde olması beklenen isimler de katıldı. Nihat Kırmızı, Rıza Morova, İsmail Sarıkaya ve Prof. Dr. Emre Alkin gibi isimler basın toplantısında yer aldı.

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