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23.01.2021 - 00:03 | | AA

Son dakika - Galatasaray çeyrek finale yükseldi! Fenerbahçe ile eşleşti...

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Bourges Basket'i 75-65 mağlup ederek Kadınlar Euroleague'de çeyrek finale yükseldi. Galatasaray, çeyrek finalde, Fenerbahçe Öznur Kablo ile eşleşti

Son dakika - Galatasaray çeyrek finale yükseldi! Fenerbahçe ile eşleşti...
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Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi D Grubu'nda Galatasaray, Fransa'nın Bourges Basket takımını 75-65 yenerek çeyrek finale yükseldi ve Fenerbahçe Öznur Kablo'nun rakibi oldu.

Fransa'nın Bourges kentinde yapılan D Grubu 2. seri müsabakalarında mücadele eden Galatasaray, Bourges Basket ile karşı karşıya geldi. 

Prado Spor Sarayı'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 16-14 geride tamamlayan sarı-kırmızılılar, devre arasına 38-35 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda da aradaki farkı koruyan Galatasaray, üçüncü periyotunu 54-49 önde kapattığı karşılaşmayı 75-65'lük skorla kazandı. 

Altıncı maçında üçüncü galibiyetini elde eden sarı-kırmızılılar, grubunu ikinci sırada bitirerek çeyrek finale yükseldi ve B Grubu lideri Fenerbahçe Öznur Kablo ile eşleşti.

Son dakika - Galatasaray çeyrek finale yükseldi Fenerbahçe ile eşleşti...

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