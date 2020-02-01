Son dakika | Galatasaray, Emre Mor'u Olympiakos'a kiraladı! İşte bedeli...

Galatasaray, Emre Mor'un sezon sonuna kadar Olympiakos'a kiralandığını duyurdu. Olympiakos, bu transfer için Galatasaray'a 410 bin euro ödeyecek. Emre Mor'un 290 bin euro'luk maaşını ise Galatasaray karşılayacak.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Profesyonel Futbolcu Emre Mor’un 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Olympiakos FC. Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, Olympiakos FC. Kulübü Şirketimize net 410.000 Euro geçici transfer (kiralama) bedeli ödeyecektir. Oyuncunun 2019-2020 sezonu için kalan net 290.000 Euro sabit transfer ücreti Şirketimiz tarafından ödenecektir."

Emre Mor'un hikayesi