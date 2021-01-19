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19.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - Galatasaray, Onyekuru ve Mohamed transferi imza aşamasında!

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Onyekuru’nun kulübü Monaco ve Mohamed’in takımı Zamalek ile son detayları görüşüyor. Galatasaray’ın, hafta içinde bu iki ismi açıklaması bekleniyor.

Son dakika - Galatasaray, Onyekuru ve Mohamed transferi imza aşamasında!
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Şu ana kadar transfer konusunda somut adım atılmaması nedeniyle Galatasaray Yönetimi taraftarın tepkisini alırken, sarı-kırmızılılar en az iki ismin bitirilmesi için yoğun mesai harcayacak.

Onyekuru ve Mostafa Mohamed konusunda son aşamaya gelen Galatasaray’ın, hafta içinde bu iki ismi açıklaması bekleniyor. Her iki futbolcuyu da zorunlu satın alma opsiyonuyla renklerine bağlamayı hedefleyen Cim-Bom, Onyekuru’nun kulübü Monaco ve Mohamed’in takımı Zamalek ile son detayları görüşüyor.
Monaco’ya Onyekuru için 550 bin euro kiralama ile birlikte 5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu teklifi, Mohamed için ise Zamalek’e 1+4 milyon dolarlık öneri sunan yönetim, iki kulübün de son kararını vermesini bekliyor. Her iki futbolcu da kulüplerine Galatasaray’a transfer olmak istediklerini iletti.

Okula başladı
Bir süre önce ailesini İstanbul’da bırakan Henry Onyekuru’nun oğlu Türkiye’de okula başladı. Nijeryalı futbolcunun eşi bu durumu sosyal medyadan paylaştı.

Son dakika - Galatasaray, Onyekuru ve Mohamed transferi imza aşamasında

Son dakika - Galatasaray, Onyekuru ve Mohamed transferi imza aşamasında

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