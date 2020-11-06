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06.11.2020 - 09:06 | | FOTOMAÇ

Son dakika | Galatasaray Saracchi'nin bonservisini alıyor

Galatasaray, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde 1,5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Marcelo Saracchi'nin bonservisini almak için harekete geçti. Fatih Terim’in raporu üzerine yönetim, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Leipzig ile masaya oturdu. Almanların, 5 milyon euro istediği ve pazarlıkların süreceği ifade edildi.

Son dakika | Galatasaray Saracchi'nin bonservisini alıyor
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Galatasaray, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde 1,5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Marcelo Saracchi'nin bonservisini almak için harekete geçti. Yaz transfer dönemi biteli henüz bir ay olmasına rağmen Galatasaray transfer çalışmalarına başladı.

Sarı-kırmızılı takım, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yönetimin ilk hedeflerinden birisi sırada geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde 1.5 yıllığına kiralık olarak gelen Marcelo Saracchi'nin bonservisini almak var.

BONSERVİSİ MUTLAKA ALINACAK
Teknik direktör Fatih Terim, performansından çok memnun olduğu Uruguaylı futbolcu için yönetime olumlu rapor verirken, 22 yaşındaki oyuncunun bonservisinin alınmasını istediği öğrenildi.

Mustafa Cengiz ve yönetiminin, Marcelo Saracchi'nin bonservisini elinde bulunduran RB Leipzig ile masaya oturduğu, yapılan ilk görüşmede Alman ekibinin genç oyuncu için 5 milyon euro bonservis ücreti istediği ifade edildi. Yönetim bu rakamı daha aşağıya çekmek ve başarılı oyuncuyu Galatasaray'a kazandırmak için görüşmelere devam etme kararı aldı.

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Son dakika | Galatasaray Saracchinin bonservisini alıyor

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