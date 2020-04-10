Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİtalya Serie A Haberleri Son dakika | Galatasaray ve Inter Tsimikas için kapışıyor
10.04.2020 - 11:58 |

Son dakika | Galatasaray ve Inter Tsimikas için kapışıyor

Corona virüs salgınına karşın transferde çalışmalar devam ederken Galatasaray'ın Inter'le beraber bir yıldızı listeye aldığı kaydedildi. Olympiakos'tan 23 yaşındaki sol bek Tsimikas iki kulübün scoutları tarafından izlendi.

Son dakika | Galatasaray ve Inter Tsimikas için kapışıyor
Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

 

Corona virüs krizine karşın transferde de çalışmalar sürüyor. İtalya basınında Inter ile Galatasaray arasındaki transfer yarışı ön plana çıktı.

Yunanistan'da Olympiakos'ta oynayan 23 yaşındaki Kostas Tsimikas için iki kulübün takipte olduğu aktarıldı.

Sol bekte oynayan Tsimikas, bu sezon Olympiakos ile 37 resmi maça çıktı ve 7 asist yaptı. Habere göre gelecek vaat ettiği için Avrupa'da birçok scout tarafından beğenilen genç yıldızı; Galatasaray'ın da radarında tuttuğu vurgulandı.

Ancak Inter'in ciddi olduğu hatta scoutlarının çalışma yaptığı bildirildi. Aynı zamanda Napoli'nin de izlediği Tsimikas için transfer dönemi başladığında yoğun bir çalışma olacağı savunuldu. 

Son dakika | Galatasaray ve Inter Tsimikas için kapışıyor

Diagne'den Galatasaray formalı antrenman!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Barcelona'da tam 6 istifa birden...

Son dakika | Barcelona'da tam 6 istifa birden...

Lionel Messi, Ronaldinho'nun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı

Lionel Messi, Ronaldinho'nun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı

Ege Havsa: Oyunculardan kimse kalmadı, bir tek ben varım

Ege Havsa: Oyunculardan kimse kalmadı, bir tek ben varım

Tarım ve Orman Bakanlığı: At yarışları için Mayıs ayının ilk haftasında karar vereceğiz

Tarım ve Orman Bakanlığı: At yarışları için Mayıs ayının ilk haftasında karar vereceğiz

Sıradaki Haber