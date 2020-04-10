Son dakika | Galatasaray ve Inter Tsimikas için kapışıyor

Corona virüs krizine karşın transferde de çalışmalar sürüyor. İtalya basınında Inter ile Galatasaray arasındaki transfer yarışı ön plana çıktı.

Yunanistan'da Olympiakos'ta oynayan 23 yaşındaki Kostas Tsimikas için iki kulübün takipte olduğu aktarıldı.

Sol bekte oynayan Tsimikas, bu sezon Olympiakos ile 37 resmi maça çıktı ve 7 asist yaptı. Habere göre gelecek vaat ettiği için Avrupa'da birçok scout tarafından beğenilen genç yıldızı; Galatasaray'ın da radarında tuttuğu vurgulandı.

Ancak Inter'in ciddi olduğu hatta scoutlarının çalışma yaptığı bildirildi. Aynı zamanda Napoli'nin de izlediği Tsimikas için transfer dönemi başladığında yoğun bir çalışma olacağı savunuldu.