Son dakika | Galatasaray'a Saracchi'den kötü haber!

İşte resmi siteden yapılan açıklama;

Galatasaray Futbol Takımı, 2020-2021 UEFA Avrupa Ligi Sezonu Üçüncü Ön Eleme Turu’nda Hajduk Split ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Başakşehir FK maçında tam süre alan oyuncuların ile diğer oyuncuların ayrıldığı bölümde ise pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

SARACCHİ'DEN KÖTÜ HABER!

Sağ adductor longus (kasık uzun) adalesinde orta düzeyde zorlanma, kanama ve kas hasarı tespit edilen Marcelo Saracchi’nin tedavisine başlanmıştır.

Galatasaray Futbol Takımı, Hajduk Split karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın saat 17.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacak. Teknik direktörümüz Fatih Terim’in katılacağı basın toplantısı ise saat 17.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri Turgay Vardar Medya Merkezi’nde gerçekleşecek.