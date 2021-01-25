Son dakika - Galatasaray'da Arda Turan'dan Babel'e teşekkür!

Muslera’nın takıma dönmesiyle kaptanlık pazubandını arkadaşına teslim eden Galatasaraylı Arda Turan, maçın ardından Ryan Babel’e şükranlarını sundu. Arda, instagram paylaşımında, “Teşekkürler bro Babel... Bugün gireni ile çıkanı ile kotu zeminde çok iyi mücadele ettik. Biz sonuna kadar bu mücadeleyi takım halinde vereceğiz. Ne olursa olsun beraber duracağız. Iyiki Galatasaraylıyız” diye yazdı.

Taylan çok çalıştı

Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçında topla en fazla buluşan ve isabetli pas yapan oyuncu, Cim-Bom’dan Taylan Antalyalı oldu. Sarı-kırmızılı futbolcunun 90 dakikalık istatistikleri şöyle:

Topla buluşma: 93

İsabetli pas: 74

Pas %: 90

Şut pası: 2

Sahipsiz top kazanma: 9

Pas arası: 4

Kırmızının bedeli!



Galatasaray’da Emre Kılınç’ın gördüğü kırmızı kartın bedeli ağır oldu. Türk Telekom’daki Antalyaspor karşılaşmasında kırmızı kart gördükten sonra yetenekli futbolcu 11’i unuttu. Bu maçta gördüğü kartla Konya ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında forma giyemeyen 26 yaşındaki futbolcu daha sonra sırasıyla Beşiktaş, Denizli ve Malatya maçlarında yedek soyundu. Ancak Emre, Feghouli’nin sakatlanmasıyla 26. dakikada oyuna dahil oldu.

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