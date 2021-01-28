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28.01.2021 - 23:53 |

Son dakika - Galatasaray'da Emin Bayram Boluspor'a kiralanıyor!

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray genç stoperi Emin Bayram'ı sezon sonuna kadar Boluspor'a kiralamaya hazırlanıyor

Son dakika - Galatasaray'da Emin Bayram Boluspor'a kiralanıyor!
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Galatasaray'ın genç oyuncularını kiralık olarak başka takımlarda tecrübe kazanma geleneği devam ediyor. Fanatik'in haberine göre; Galatasaray genç stoperi Emin Bayram'ı sezon sonuna kadar Boluspor'a kiralamaya hazırlanıyor

Emin Bayram geçen sezon Ankaragücü maçında ilk 11'de kaptan olarak sahaya çıkmış ve 4 mücadelede görev yapmıştı. 2003 doğumlu oyuncu bu sezon da Süper Lig'de iki maça çıkmıştı

Galatasaray'da bu sezon Ali Yavuz Kol Denizlispor'a, Atalay Babacan Adanaspor'a, Yunus Akgün ise Adana Demirspor'a kiralanmıştı. Sekidika'nın ise Konyaspor'a gitmesi an meselesi...

Son dakika - Galatasarayda Emin Bayram Boluspora kiralanıyor

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