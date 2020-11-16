Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika - Galatasaray'da forveti Falcao belirleyecek!
16.11.2020 - 07:00 |

Son dakika - Galatasaray'da forveti Falcao belirleyecek!

Galatasaray’da Kayserispor öncesi ofansif bölgede de belirsizlik devam ediyor.

ABONE OL

Ligde Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam eden Galatasaray’da ofansif bölgede de belirsizlik devam ediyor.
Hafta sonuna kadar iyileşip iyileşmeyeceği hala netlik kazanmayan Radamel Falcao’nun durumu, Kayseri karşısında sahaya çıkacak kadroyu belirleyecek. Kolombiyalı forvet 3 günlük izinde de tedavisini devam ettirirken, hafta sonuna yetişip yetişmeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.
Tecrübeli oyuncu kendini hazır hisseder ve görev almak isterse, takımdaki yerini alacak. Babel’in durumu göz önüne alındığında zaten forvette Teknik Direktör Fatih Terim’in çok fazla alternatifi bulunmuyor. Falcao oynayamazsa görev Diagne’nin olacak. Sol kanatta Babel ile Arda arasında bir tercih yapan Terim’in Kayserispor karşısında yine kaptana şans tanıması bekleniyor.

Son dakika - Galatasarayda forveti Falcao belirleyecek

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika - Ryan Babel'in koronavirüs testi pozitif çıktı!

Son dakika - Galatasarayda forveti Falcao belirleyecek

    Eljif Elmas'tan ayağının dışıyla harika asist...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Forveti Falcao belirleyecek!
      Forveti Falcao belirleyecek!
    2. Fenerbahçe'de 28 yıllık gelenek!
      Fenerbahçe'de 28 yıllık gelenek!
    3. Yalçın'dan Adem Ljajic kararı!
      Yalçın'dan Adem Ljajic kararı!
    4. Beşiktaş'ta gözler testte!
      Beşiktaş'ta gözler testte!
    5. Galatasaray'a bir şok daha!
      Galatasaray'a bir şok daha!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika - Trabzonspor'da Abdullah Avcı milli yıldızları bekliyor!

    Son dakika - Trabzonspor'da Abdullah Avcı milli yıldızları bekliyor!

    Son dakika - Galatasaray’da mahkeme günü! ibrasızlığın iptali görüşülecek...

    Son dakika - Galatasaray’da mahkeme günü! ibrasızlığın iptali görüşülecek...

    Son dakika - Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan genç futbolculara şans!

    Son dakika - Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan genç futbolculara şans!

    Kemer’de footgolf coşkusu

    Kemer’de footgolf coşkusu

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet