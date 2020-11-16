Son dakika - Galatasaray'da forveti Falcao belirleyecek!

Ligde Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam eden Galatasaray’da ofansif bölgede de belirsizlik devam ediyor.

Hafta sonuna kadar iyileşip iyileşmeyeceği hala netlik kazanmayan Radamel Falcao’nun durumu, Kayseri karşısında sahaya çıkacak kadroyu belirleyecek. Kolombiyalı forvet 3 günlük izinde de tedavisini devam ettirirken, hafta sonuna yetişip yetişmeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.

Tecrübeli oyuncu kendini hazır hisseder ve görev almak isterse, takımdaki yerini alacak. Babel’in durumu göz önüne alındığında zaten forvette Teknik Direktör Fatih Terim’in çok fazla alternatifi bulunmuyor. Falcao oynayamazsa görev Diagne’nin olacak. Sol kanatta Babel ile Arda arasında bir tercih yapan Terim’in Kayserispor karşısında yine kaptana şans tanıması bekleniyor.