Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika- Galatasaray'da İsmaila Coulibaly pişmanlığı! Fatih Terim istemişti ama...
19.10.2020 - 07:00 |

Son dakika- Galatasaray'da İsmaila Coulibaly pişmanlığı! Fatih Terim istemişti ama...

Galatasaray'da Fatih Terim’in çok istemesine rağmen transferi gerçekleşmeyen İsmaila Coulibaly performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Son dakika- Galatasaray'da İsmaila Coulibaly pişmanlığı! Fatih Terim istemişti ama...
ABONE OL

Galatasaray’da Teknik Direktörü Fatih Terim’in çok istemesine rağmen transferi gerçekleşmeyen İsmaila Coulibaly, performansıyla “kaçan balık” dedirtiyor. Norveç ekibi Sarpsborg’tan Sheffield United’e 2 milyon euroya transfer olan ve buradan da Belçika ekibi Beerschot’a kiralanan 19 yaşındaki Malili futbolcu, çıktığı ilk 2 maçta 2 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

Son dakika- Galatasarayda İsmaila Coulibaly pişmanlığı Fatih Terim istemişti ama...

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray transfer haberleri: İşte Galatasaray'ın yeni sezondaki tüm transferleri!

Arda Turan’ın Barcelona’daki golleri

    Erol Bulut: "Oynanan futboldan memnunum"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika- Galatasaray'da İsmaila Coulibaly pişmanlığı! Fatih Terim istemişti ama...
      Son dakika- Galatasaray'da İsmaila Coulibaly pişmanlığı! Fatih Terim istemişti ama...
    2. Göztepe-Fenerbahçe maçında tartışmalı kararlar!
      Göztepe-Fenerbahçe maçında tartışmalı kararlar!
    3. Francisco Montero: "Büyük bir adım attım"
      Francisco Montero: "Büyük bir adım attım"
    4. Son dakik - Galatasaray'da Taylan Antalyalı forma bekliyor! Alanyaspor sürprizi...
      Son dakik - Galatasaray'da Taylan Antalyalı forma bekliyor! Alanyaspor sürprizi...
    5. Zlatan Ibrahimovic: "Beni durduramıyorlar"
      Zlatan Ibrahimovic: "Beni durduramıyorlar"



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstanbul’da tenis rüzgârı! TED Open Tenis Turnuvası başlıyor...

    İstanbul’da tenis rüzgârı! TED Open Tenis Turnuvası başlıyor...

    Fenerbahçe'de Sosa - Caner Erkin işbirliği

    Fenerbahçe'de Sosa - Caner Erkin işbirliği

    Son dakika - Beşiktaş'ta Umut Nayir ilk sınavına çıktı

    Son dakika - Beşiktaş'ta Umut Nayir ilk sınavına çıktı

    Son dakika - Galatasaray'da Fatih Terim, Falcao ve Diagne ile özel görüştü!

    Son dakika - Galatasaray'da Fatih Terim, Falcao ve Diagne ile özel görüştü!

    Sıradaki Haber