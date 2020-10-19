19.10.2020 - 07:00 |
Son dakika- Galatasaray'da İsmaila Coulibaly pişmanlığı! Fatih Terim istemişti ama...
Galatasaray'da Fatih Terim’in çok istemesine rağmen transferi gerçekleşmeyen İsmaila Coulibaly performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
Galatasaray’da Teknik Direktörü Fatih Terim’in çok istemesine rağmen transferi gerçekleşmeyen İsmaila Coulibaly, performansıyla “kaçan balık” dedirtiyor. Norveç ekibi Sarpsborg’tan Sheffield United’e 2 milyon euroya transfer olan ve buradan da Belçika ekibi Beerschot’a kiralanan 19 yaşındaki Malili futbolcu, çıktığı ilk 2 maçta 2 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.
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