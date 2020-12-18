Son dakika - Galatasaray'da Marcao şoku! Bitiş düdüğünün ardından kırmızı kart

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Karagümrük'e 90+11. dakikada yediği golün ardından 2-1 mağlup olan Galatasaray, bitiş düdüğünden sonra bir şok daha yaşadı.



Galatasaray defansının önemli isimlerinden Marcao, bitiş düdüğünden sonra orta sahada Karagümrüklü oyuncularla tartışma yaşadı ve ardından maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, Brezilyalı oyuncuya doğrudan kırmızı kart gösterdi.

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