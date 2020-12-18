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18.12.2020 - 21:41 |

Son dakika - Galatasaray'da Marcao şoku! Bitiş düdüğünün ardından kırmızı kart

Galatasaray defansının önemli isimlerinden Marcao, Karagümrük maçının sona ermesinin ardından kırmızı kart gördü.

Son dakika - Galatasaray'da Marcao şoku! Bitiş düdüğünün ardından kırmızı kart
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Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Karagümrük'e 90+11. dakikada yediği golün ardından 2-1 mağlup olan Galatasaray, bitiş düdüğünden sonra bir şok daha yaşadı.

Galatasaray defansının önemli isimlerinden Marcao, bitiş düdüğünden sonra orta sahada Karagümrüklü oyuncularla tartışma yaşadı ve ardından maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, Brezilyalı oyuncuya doğrudan kırmızı kart gösterdi.

Son dakika - Galatasarayda Marcao şoku Bitiş düdüğünün ardından kırmızı kart

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