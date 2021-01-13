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HaberlerGalatasaray Haberleri Son Dakika | Galatasaray'da Mbaye Diagne direğe kafa attı!
13.01.2021 - 07:25 | | Fanatik

Son Dakika | Galatasaray'da Mbaye Diagne direğe kafa attı!

Galatasaray'ın Senegalli forveti Mbaye Diagne, Ziraat Türkiye Kupası sınavında 85. dakikada Emre Kılınç'a kızdı, direğe kafa attı.

Son Dakika | Galatasaray'da Mbaye Diagne direğe kafa attı!
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda dün gece oynanan Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçında ilginç bir an yaşandı.

Mbaye Diagne zorlu mücadelenin 85. dakikasında sağ kanattan ceza alanına giren Linnes'ten pası alan Emre Kılınç'ın çaprazdan şutundan sonra arkadaşına tepki gösterdi ve direğe kafa attı.

Pozisyonda arka direkte boş olan yıldız forvet pas alsaydı büyük ihtimalle golü atacaktı ancak Emre Kılınç'ın şutunda kaleci Ertaç Özbir topu sağ ayağıyla çıkarmayı başarmıştı. Diagne de bu pozisyonun ardından önce başını gökyüzüne çevirdi, bağırdı ve ardından direğe kafa attı.

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Son Dakika | Galatasarayda Mbaye Diagne direğe kafa attı

 

 

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