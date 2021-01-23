Son dakika | Galatasaray'da sürpriz Pato gelişmesi! Sivasspor istedi ama...

Galatasaray yönetimi teknik heyetle birlikte Brezilyalı forvetin son durumunu değerlendirirken, taraftarların kafasını karıştıran bir paylaşım geldi.

Pato, dün sabah saatlerinde sosyal medya hesabından bir aslan emojisi paylaştı. Sarı-Kırmızılılar, bunun transfer sürecine dair bir mesaj olup olmadığını tartışırken, yönetimin menajerler vasıtasıyla Pato'nun durumunu araştırdığı ortaya çıktı. Kariyerinde büyük bir düşüş yaşayan 31 yaşındaki futbolcu, Çin macerasının ardından ülkesine dönmüş, son olarak Sao Paulo'dan da ayrılmıştı.

Tecrübeli forvet, yaz döneminden bu yana boşta ve bonservisi elinde teklifleri değerlendiriyor.

Brezilyalı futbolcuya Sivasspor teklifte bulunmuş, yıllık 1.5 milyon euro talep edilmişti.