Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Galatasaray'da Taylan Antalyalı zirve yaptı
19.11.2020 - 08:42 |

Son dakika | Galatasaray'da Taylan Antalyalı zirve yaptı

Galatasaray'da geçen sezonu genelde kulübede geçiren Taylan Antalyalı, bu sezon teknik direktör Fatih Terim’in gözüne girdi. Başarılı futbolcu, en iyi merkez orta sahalar arasında kendine yer açmayı başardı.

Son dakika | Galatasaray'da Taylan Antalyalı zirve yaptı
ABONE OL

Erzurumspor'dan Galatasaray'ın yolunu tuttuğunda büyük heyecan yaratmıştı Taylan Antalyalı... Ancak ilk sezonunda beklentilerin altında kaldı. Fatih Terim onu zorda kalmadıkça oynatmadı. Bu sezon Michael Seri ve Mario Lemina ikilisinin ayrılmasının da etkisiyle orta sahada alternatifsiz kaldı. Nitekim bu fırsatı da kaçırmadı. Bir anda Terim'in değişmez isimlerinden birisi oldu. 8. Hafta itibarıyla sarıkırmızılı formayı en fazla giyen oyuncu durumunda...

Taylan Antalyalı ligdeki rakipleri ile kıyaslandığında birçok istatistikte ön plana çıktı. Fatih Terim'in bankoları arasına girmeyi başaran sarıkırmızılı futbolcu, merkez orta sahalar arasında kazandığı 74 top ile ikinci sırada… Yine rakip sahada aldığı 28 topla, 386 başarılı pasla ikinci sırada... Yeni görev yeri olan 6 numaraya iyiden iyiye alışan 25 yaşındaki futbolcu, 72 başarılı defansif aksiyonla da üçüncü sırada kendisine yer bulmayı başardı. Taraftarın yeni sevgilisi oldu.

Futbolculuğu ve efendiliği ile büyük beğeni kazanan Taylan, izin günlerinde yeni yerleri keşfetmeyi seviyor. Yıldız oyuncu son olarak hocası Fatih Terim'in verdiği 3 günlük izni fırsat bildi ve soluğu Kapadokya'da aldı. Balon turunun ardından çanakçömlek yaparak stres attı.
Geçen sezon toplamda 20 maça çıkan Taylan, 1020 dakika sahada kalabilmişti. Bu sezon daha kasım ayında 11 maça çıktı ve 982 dakika forma giydi.

ŞAHİN'E EMANET
Yardımcı antrenörlerden Levent Şahin'in idmanlarda özel olarak ilgilendiği Taylan, artık saha içinde daha çok konuşuyor ve sürekli direktifleriyle takım arkadaşlarını yönlendiriyor.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
İşte A Milli Takım'ın C Ligi'nde muhtemel rakipleri
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Uyuyanlar çok şey kaçırdı! Geceye damga vuran maç...

 

Son dakika | Galatasarayda Taylan Antalyalı zirve yaptı

Ronaldinho'nun Zaragoza'ya attığı harika serbest vuruş golü!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Taylan Antalyalı zirve yaptı
    Taylan Antalyalı zirve yaptı
  2. Ve Falcao dönemi kapanıyor!
    Ve Falcao dönemi kapanıyor!
  3. 'Bu daha başlangıç'
    'Bu daha başlangıç'
  4. Hakemlere FIFA ayarı
    Hakemlere FIFA ayarı
  5. Ofsayta yarı otomatik sistem
    Ofsayta yarı otomatik sistem



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Korona hezimeti

Korona hezimeti

Trabzonspor'da gündem 'savunma'

Trabzonspor'da gündem 'savunma'

Kendi düşen ağlamaz

Kendi düşen ağlamaz

Bu çoçuk başka!

Bu çoçuk başka!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet