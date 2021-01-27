Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika - Galatasaray'dan Feghouli açıklaması!
27.01.2021 - 17:11 |

Son dakika - Galatasaray'dan Feghouli açıklaması!

Galatasaray, sakatlık geçiren Feghouli’nin son durumu hakkında açıklama yaptı.

ABONE OL

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

Sarı-kırmızılı kulübün idman detayları;

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 22. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Antrenmanın ana bölümünde teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Henry Onyekuru, takımla beraber ilk antrenmanına çıktı. 

Yapılan ileri tetkiklerinin ardından sağ üst arka adale grubunun dış yanını oluşturan biceps grubunda kanama tespit edilen Sofiane Feghouli’nin tedavisine başlandı.

Şener Özbayraklı ve Oğulcan Çağlayan, tedavilerinin ardından sahada kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı düz koşulara başladı.

Emre Taşdemir, kondisyonerler eşliğinde saha adaptasyon çalışmalarına devam etti

Galatasaray Futbol Takımı, Gaziantep Futbol Kulübü maçı öncesindeki son antrenmanını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptıktan sonra saat 16.00’da sponsorumuz Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Gaziantep’e hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.

Son dakika - Galatasaraydan Feghouli açıklaması

Mesut Özil: Pelkas'ı çok beğeniyorum
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Perotti, İstanbul'a döndü!
    Perotti, İstanbul'a döndü!
  2. Mohamed'den transfer isyanı!
    Mohamed'den transfer isyanı!
  3. Galatasaray transferi resmen açıkladı
    Galatasaray transferi resmen açıkladı
  4. G.Saray'dan Feghouli açıklaması
    G.Saray'dan Feghouli açıklaması
  5. Giresunspor, liderliğini sürdürmek istiyor
    Giresunspor, liderliğini sürdürmek istiyor



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Mesut Özil imzayı attı! Ali Koç ve Emre Belözoğlu'ndan flaş açıklamalar...

Son dakika | Mesut Özil imzayı attı! Ali Koç ve Emre Belözoğlu'ndan flaş açıklamalar...

Denizlispor Ali Yavuz Kol'u kadrosuna kattı

Denizlispor Ali Yavuz Kol'u kadrosuna kattı

Süper Kupa sahibini buluyor! Başakşehir-Trabzonspor maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Süper Kupa sahibini buluyor! Başakşehir-Trabzonspor maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

TOFAŞ'ta Hırvat basketbolcu Zubcic en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak

TOFAŞ'ta Hırvat basketbolcu Zubcic en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet