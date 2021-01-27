Son dakika - Galatasaray'dan Feghouli açıklaması!

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

Sarı-kırmızılı kulübün idman detayları;

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 22. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Antrenmanın ana bölümünde teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Henry Onyekuru, takımla beraber ilk antrenmanına çıktı.

Yapılan ileri tetkiklerinin ardından sağ üst arka adale grubunun dış yanını oluşturan biceps grubunda kanama tespit edilen Sofiane Feghouli’nin tedavisine başlandı.

Şener Özbayraklı ve Oğulcan Çağlayan, tedavilerinin ardından sahada kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı düz koşulara başladı.

Emre Taşdemir, kondisyonerler eşliğinde saha adaptasyon çalışmalarına devam etti

Galatasaray Futbol Takımı, Gaziantep Futbol Kulübü maçı öncesindeki son antrenmanını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptıktan sonra saat 16.00’da sponsorumuz Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Gaziantep’e hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.