Son dakika - Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye İrfan Can tepkisi!

MİLLİYET SPOR SERVİSİ

Mesut Özil’le anlaşarak tüm dünyada yankı uyandıran Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci için de resmen devreye girdi. Galatasaray’ın da teklif götürdüğü 25 yaşındaki yıldız için geçtiğimiz cuma günü Başakşehir’e randevu talebi iletildi, başarılı futbolcunun istendiği yazılı olarak bildirildi.

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, yepyeni bir çalışma başlattı. Mesut Özil hamlesiyle tüm dünyada ses getiren sarı-lacivertliler, rotasını İrfan Can Kahveci’ye çevirdi. Türkiye’nin en çok konuştuğu isim olan başarılı orta saha için Başakşehir kulübüne resmi randevu talebi iletildi, 25 yaşındaki yıldızın istendiği bildirildi. Geçtiğimiz hafta Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Başkanvekili Abdurrahim Albayrak da milli futbolcu için Başakşehir ile resmi bir görüşme gerçekleştirmişti.

Fenerbahçe ise geçtiğimiz cuma günü İrfan Can’ı transfer etmek istediğini turuncu-lacivertli kulübe bildirerek mail yoluyla bir randevu talep etti. Başakşehir de sarı-lacivertlilerin randevu talebine olumlu yanıt verip, görüşmelerin karşılıklı olarak yapılabileceği cevabını verdi.

Bu hafta itibariyle Fenerbahçe ile Başakşehir arasında İrfan Can Kahveci’nin transfer görüşmeleri resmen gerçekleşecek, teklifler sunulacak. Başakşehir’in İrfan Can Kahveci için Türkiye içindeki kulüplerden istediği rakamın 10 milyon euro artı gelecek satıştan yüzde 20 pay olduğu ifade edildi. Sarı-lacivertli kulüpte de Başkan Ali Koç ve sportif direktör Emre Belözoğlu’nun yanı sıra teknik direktör Erol Bulut da İrfan Can Kahveci ismine sıcak bakıyor, kadroda görmek istiyor.

‘Cuma günü iletildi’

Başakşehir CEO’su Mustafa Eröğüt, İrfan Can Kahveci’deki son durumu paylaştı.

Milliyet’e konuşan Mustafa Eröğüt, “Fenerbahçe, geçtiğimiz cuma İrfan Can Kahveci için görüşmek istediğini belirtti. Fenerbahçe’nin görüşme talebini başkanımız Göksel Gümüşdağ’a ilettik. Henüz resmi bir teklif yok. Önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştireceğiz. Galatasaray’a da İrfan Can için taleplerimizi ilettik, görüşmeler sürüyor” ifadelerini kullandı.

‘Herhalde hissettiler!’

Galatasaray’da Fenerbahçe’nin İrfan Can Kahveci’ye talip olması ‘manidar’ bulundu. Sarı-kırmızılı yönetim, İrfan Can Kahveci’yle ilgili süreç olumlu devam ederken Fenerbahçe’nin devreye girmesini “Herhalde Başakşehir’in İrfan Can’ı vereceğini hissettiler. Bu nedenle fiyatı yükseltmeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

Marsilya’ya 15 milyon euro

İrfan Can Kahveci için Fransa’nın Marsilya kulübü de resmen devreye girdi. Fransız ekibi mail yoluyla Başakşehir’e İrfan Can’ı transfer etmek istediklerini resmen iletti. Turuncu-lacivertliler de yıldız orta saha için 15 milyon euroluk bir bonservis bedeli talep ettikleri yanıtını verdi. Marsilya da bunun üzerine 2 günlük bir süre istedi. İrfan Can Kahveci için Fransa’nın Marsilya kulübü de resmen devreye girdi. Fransız ekibi mail yoluyla Başakşehir’e İrfan Can’ı transfer etmek istediklerini resmen iletti. Turuncu-lacivertliler de yıldız orta saha için 15 milyon euroluk bir bonservis bedeli talep ettikleri yanıtını verdi. Marsilya da bunun üzerine 2 günlük bir süre istedi.

Sakatlık şoku

Transferin gözdesi İrfan Can Kahveci sakatlık şanssızlığı yaşadı. Arka üst adalesinde yırtık tespit edilen 25 yaşındaki oyuncunun 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. İrfan Can, yarın Trabzonspor’la oynanacak Süper Kupa finalini de kaçıracak.

Emre Belözoğlu çok beğeniyor

Fenerbahçe’de sportif direktör Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci’nin futbolculuğunu çok beğeniyor. 25 yaşındaki yıldızla A Milli Takım ve Başakşehir’de beraber oynayan Belözoğlu çok iyi tanıyor. İrfan Can’ın aile yaşantısı ve sosyal hayatında da çok düzgün bir insan olduğunu belirten sarı-lacivertli yönetici, geçtiğimiz yaz döneminden de bu yana başarılı ismi yakın takipte tutuyor.

Şampiyonlar Ligi’nde parladı

Hem Türkiye hem de Avrupa’da birçok kulübün radarında olan ve herkes tarafından çok beğenilen İrfan Can Kahveci, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde başarısıyla göz doldurdu. Leipzig’e karşı hat-trick yaparak tarihe geçen 25 yaşındaki orta saha özellikle frikiklerdeki üstünlüğüyle dikkat çekmişti. Geçen sezon da Başakşehir’in ligde şampiyon olmasına ve Avrupa Ligi’nde son 16’ya kadar çıkmasında büyük katkı sunan başarılı futbolcu, A Milli Futbol Takımının da vazgeçilmez isimlerinden.