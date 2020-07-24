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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Galatasaray'ın Emre Kılınç transferini açıkladı!
24.07.2020 - 16:03 |

Son dakika | Galatasaray'ın Emre Kılınç transferini açıkladı!

Galatasaray, Sivasspor ile sözleşmesi sona erecek olan Emre Kılınç'la prensip anlaşmasına vardı. Emre Kılınç'ın sarı kırmızılı takıma transferi hakkında son dakika açıklaması geldi.

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Galatasaray, Sivasspor ile sözleşmesi sona erecek olan Emre Kılınç'la prensip anlaşmasına vardı. Galatasaray'ın transferini Emre Kılınç'ı yakından tanıyan Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı açıkladı. Çarıkçı ile Emre, uzun yıllar Boluspor'da birlikte görev almışlardı.

Son dakika | Galatasarayın Emre Kılınç transferini açıkladı

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Necip Çarıkçı, "Emre Kılınç'ı 15 yaşında Boluspor'a transfer ettik. Emre, Boluspor'a 900 bin TL kazandırarak Sivasspor'a gitti. Emre Kılınç, Galatasaray ile anlaştı. Emre gelecek sezon Galatasaray forması giyecek. Emre çocukluğundan beri çok iyi bir Galatasaraylı." ifadelerini kullandı.

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