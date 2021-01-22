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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika - Galatasaray'ın istediği Seri'ye Porto talip oldu!
22.01.2021 - 21:29 | | Sporx

Son dakika - Galatasaray'ın istediği Seri'ye Porto talip oldu!

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Fulham'da forma giyen Jean-Michael Seri'ye bir talip daha çıktı. Portekiz ekibi Porto, Seri'yi kadrosuna katmak istiyor.

Son dakika - Galatasaray'ın istediği Seri'ye Porto talip oldu!
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FC Porto, Manchester United'dan Jesse Lingard ve Fulham'dan Jean-Michael Seri'yi kiralamak için görüşmelere başladı.

Le10Sport'ta yer alan habere göre; ara transfer döneminde kadrosuna 2 orta saha oyuncusu dahil etmeye çalışan Porto, her iki oyuncu için de temaslara başladı. Lingard konusunda Porto'nun birçok rakibi olduğu, Seri konusunda ise Galatasaray'ın da teklifinin olduğu belirtildi.

İngilizler Galatasaray'ın anlaştığını yazdı

Galatasaray'la anılan, kulübü Fulham'da kadro dışı kalan Seri, tekrar Cim Bom'a çok yakın. İngiliz medyası, Galatasaray ve Fulham'ın yeni bir görüşme yaptığı ve Seri konusunda anlaşmaya vardığını, Fildişi Sahilli futbolcunun birkaç gün içerisinde eski takımına imza atmasının beklendiğini yazdı.

Son dakika - Galatasarayın istediği Seriye Porto talip oldu

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