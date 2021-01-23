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23.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - Galatasaray'ın Mohammed transferinde sorun peşinat!

Galatasaray'da Fatih Terim’in listesindeki forvet adayları arasında ilk sırada yer alan Mostafa Mohamed’in transferinde peşinat sorunu yaşanıyor.

Son dakika - Galatasaray'ın Mohammed transferinde sorun peşinat!
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Cim-Bom’da Teknik Direktör Fatih Terim’in listesindeki forvet adayları arasında ilk sırada yer alan Mostafa Mohamed’in transferinde peşinat sorunu yaşanıyor.
Mısır cephesi, Galatasaray’dan paranın tamamını peşin olarak istedi. 5 milyon dolarlık paketin ilk 1 milyon dolarını peşin, kalan kısmını ise haziran ve aralık aylarında ödeyebileceğini ileten sarı-kırmızılılara, Zamalek Kulübü’nden olumsuz yanıt verdi. Görüşmeler tıkanınca Galatasaray masadan kalktı.
Bunun taktik gereği mi, yoksa başka alternatifler bulunmasından dolayı mı kaynaklandığı bilinmiyor. Ancak Terim’in, Mohamed konusundaki ısrarı devam ediyor.
Zamalek forması giyen Mostafa Mohamed de Galatasaray’a transfer olmak istediğini ve kendisine izin verilmesini Mısır Kulübü’nden talep etti.

Son dakika - Galatasarayın Mohammed transferinde sorun peşinat

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