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07.02.2021 - 07:00 |

Son dakika - Galatasaray'ın penaltı isyanı

Fenerbahçe derbisinde, ilk yarıda yaşanan iki pozisyon, Galatasaraylıları isyan ettirdi.

Son dakika - Galatasaray'ın penaltı isyanı
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Fenerbahçe derbisinde, ilk yarıda yaşanan iki pozisyon, Galatasaraylıları isyan ettirdi. Bunların penaltı olduğunu savunan sarı-kırmızılılar hakeme itirazda bulundu.
Mücadelenin 18. dakikasında Galatasaray’ın kullandığı köşe vuruşunda Altay çıkarak topu aldı ancak o sırada ceza alanı içinde Fenerbahçeli Serdar Aziz ile hava topuna çıkan Galatasaraylı Ryan Donk yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır pozisyonu devam ettirirken, Donk bir süre yerden kalkamadı. Video Asistan Hakem (VAR) de bu pozisyon için uyarıda bulunmadı.
İlk yarının son dakikasındaki bir pozisyon da Galatasaraylı futbolcuları ayağa kaldırdı. Arda’nın pasında Linnes ceza sahası içi sağ çaprazda topu alırken, yerde kaldı ve penaltı bekledi. Ama maçın hakemi Cüneyt Çakır, “devam” kararı verdi.

Son dakika - Galatasarayın penaltı isyanı

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