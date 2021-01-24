Son dakika - Galatasaray'ın rakibi Yeni Malatyaspor! Muhtemel 11'ler...

İlk yarının son maçında bugün Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray son hazırlıklarını yaptı ve dün kente geldi.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki son antrenman, taktik ağırlıklı olarak gerçekleşti. Teknik Direktör Fatih Terim, bugünkü karşılaşmada istediklerini oyuncularına uygulattı. Sarı-kırmızılılar daha sonra Malatya’ya giderek kampa girdi.

Deplasman sıkıntısı

Türk Telekom Stadı’nda 7 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Galatasaray, bu performansını deplasmanda devam ettiremiyor.Türk Telekom Stadı’nda 7 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Galatasaray, bu performansını deplasmanda devam ettiremiyor.Ligde dış sahada çıktığı son 4 maçın 3’ünde mağlup olan Cim-Bom, bu süreçte sadece 1 galibiyet çıkarabildi. Galatasaray, rakip sahadaki son 4 lig müsabakasında Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor ve Beşiktaş’a yenilirken, Trabzonspor’u mağlup etti.

İki oyuncunun ceza korkusu

Galatasaray’da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, maç öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, bugünkü karşılaşmada kart görmeleri durumunda 22. haftadaki Gaziantep FK müsabakasında cezalı duruma düşecek.