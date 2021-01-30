Son dakika - Galatasaray'ın yeni transferi DeAndre Yedlin İstanbul'a geliyor!

Cim-Bom, Newcastle United’ın Amerikalı sağ beki DeAndre Yedlin ile anlaşma sağladı. 3.5 yıllık imza atması beklenen oyuncu bugün İstanbul’a gelecek. Sarı-kırmızılılar, İrfan Can olmazsa Yeni Malatyasporlu Youssouf Ndayishimiye’yi renklerine bağlayacak.

Galatasaray nokta transferlerine devam ediyor. Sarı-kırmızılılar; Onyekuru, Mustafa Muhammed ve Halil Dervişoğlu’dan sonra, ABD’li sağ bek DeAndre Yedlin’le de anlaştı. Newcastle United’ın 27 yaşındaki beki ile 3.5 senelik anlaşma yapıldı.

Omar’ın geçirdiği kaza sonrası sözleşmesini askıya alan sarı-kırmızılılar, Linnes ve Şener’den istediği katkıyı alamayınca sağ beke transfer kararı almıştı. Premier Lig ekibi Newcastle United ile görüşen Aslan, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Yedlin transferinde dün mutlu sona ulaştı. Galatasaray’ın sezon sonu serbest kalacak futbolcu için Newcestle United’a 750 bin euro ödeyeceği öğrenildi. ABD’li futbolcu bugün İstanbul’a gelecek ve sağlık kontrolünden geçirilecek.



Cim-Bom, Yeni Malatyasporlu Youssouf Ndayishimiye’nin de işini bitirdi. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için Doğu ekibi ile 1.3 milyon euroya anlaşma sağlandı. Sarı-kırmızılı yönetimin, İrfan Can Kahveci transferi nedeniyle Burundili futbolcuyu beklettiği belirtildi. Kahveci ile ilgili bugün son teklifin verileceği ve Başakşehir’den gelebilecek olumsuz bir yanıta göre elde kalan paranın Youssouf Ndayishimiye için harcanacağı öğrenildi.



Malatyasporlu futbolcu da dün yaptığı açıklamada, “Galatasaray gibi büyük takımlarda oynamak herkesin hayalidir. Ancak şu anda da büyük bir takımda, Malatyaspor’da oynuyorum. Kontratım devam ediyor. Gelişme olursa menajerim ve kulübüm açıklama yapacaktır” dedi.