Son dakika - Galatasaray'ın yeni transferi Onyekuru Florya'da hasret giderdi!

Fatih Terim’in en çok istediği isimler arasında yer alan Henry Onyekuru nihayet dün sabaha karşı İstanbul’a geldi, gün içinde de Florya’ya giderek eski arkadaşlarıyla hasret giderdi.

İki kez rötar yaptıktan sonra üçüncü uçakla Türkiye’nin yolunu tutan Nijeryalı oyuncu, Paris’ten İstanbul Havalimanı’na gelirken, yorucu bir seyahat geçirdiğini belirterek, yeniden İstanbul’da olduğu için mutlu olduğu dile getirdi.

Kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrılan genç oyuncu, sağlık kontrolünden geçmesinin ardından yeni sözleşmeye imza atacak. Satın alma opsiyonuyla kiralanacağı dile getirilen Nijeryalı oyuncu, dün Florya Metin Oktay Tesisleri’ne giderek, teknik heyet ve arkadaşlarıyla görüştü. Mutlu olduğu gözlenen Onyekuru’nun yeni dönemde 7 numaralı formayı giyeceği ifade edildi.

Eşofmanda da arma var!

Onyekuru’nun gelişi sonrası sosyal medyada bir Galatasaray taraftarı, Arda Turan’a laf attı, “Artık kulübedesin” yorumu yaptı. Bunun üzerine Arda, “Eşofmanlarda da Galatasaray arması var, sorun yok. Şampiyon olmak için her Galatasaraylıya ihtiyaç var” cevabını verdi.