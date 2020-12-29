29.12.2020 - 21:25 |
Son dakika | Galatasaraylı Alex Tyus, Real Madrid'e transfer oldu
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda forma giyen Alexander Trent Tyus Real Madrid'e transfer oldu.
Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada "2020-2021 sezonunun Kasım ayında takımımıza katılan Alexander Trent Tyus'ın Real Madrid kulübüne transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kulübümüz oyuncunun transferinden bonservis geliri elde etmiştir.
Alex Tyus'a kulübümüze verdiği hizmet ve sezonun forma giydiği kısmında verdiği katkılar için teşekkür eder, yeni kulübünde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.