Son dakika - Galatasaraylı Mustafa Muhammed, Salah'ın izinde!

NEVZAT DİNDAR

Sarı-kırmızılı takımda çıktığı ilk iki maçta dikkatleri üzerine çeken 23 yaşındaki golcü için ‘Avrupa devlerini peşinden sürükler’ yorumları yapılmaya başlandı. Salah da Premier Lig’e gitmeden önce Mısır ekibi El Mokawloon’dan Basel’in yolunu tutmuştu.

Galatasaray’ın devre arasında kadrosuna kattığı Mustafa Muhammed, Fenerbahçe derbisine damgasını vururken kısa sürede herkesi kendine hayran bıraktı. İlk maçında Başakşehir filelerini boş geçmeyen, Kadıköy’de ise attığı klas gol ile beraber hava toplarındaki hakimiyeti ve müthiş enerjisi dikkatleri üzerine çeken genç forvetin, stil olarak benzemese de kariyer olarak vatandaşı Salah’la aynı yolu izleyeceği belirtiliyor.

Muhammed Salah 2012’de ülkesinin El Mokawloon takımından İsviçre’nin Basel ekibine transfer olurken kariyerinde bu seçim ilk önemli adım olmuştu. Mustafa Muhammed ise yine ülkesinin köklü kulüplerinden Zamalek’ten Galatasaray’a gelirken 2 maçta dünya futbolunun yeni bir golcü ile tanışacağının sinyallerini verdi. 23 yaşındaki forvet için sarı-kırmızılılar bir basamak mı yoksa burada uzun yıllar forma giyecek mi bilinmez ama böyle oynarsa Avrupa’nın devlerini peşinden sürükler yorumları yapmaya başlandı.







F.Bahçe de istemişti

Zamalek forması giyen Mustafa Muhammed geride bıraktığımız yaz döneminde Fenerbahçe’nin de transfer listesinde yer almıştı. Galatasaray ise genç oyuncuyu 2 sene önce Mısır’da düzenlenen U-23 Uluslar Kupası’nda mercek altına aldı. Şampiyonaya Türkiye’den sadece Galatasaray scoutlarını gönderirken, Teknik Direktör Fatih Terim, Emre Utkucan ve ekibinden gelen raporları değerlendirdi. Sonuçta da Terim devre arasında ısrarla Muhammed’i istedi.

Devrede Fransız ekibi Saint Etienne de olmasına karşın yönetim iyi bir strateji izledi futbolcunun transferinde mutlu sona ulaşıldı. 1.5 sene kiralama ve 4 milyon dolar satın alma opsiyonu bulunan Muhammed transferinde önce scout ekibi farkını gösterdi. Teknik Direktör Fatih Terim vizyonu ile futbolcunun alınmasında ısrar etti. Yönetim de mali yönden büyük bir iş çıkararak işi çözdü.

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