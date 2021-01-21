Son dakika - Galatasray'ın yeni transferi Henry Onyekuru uçağı kaçırdı!

Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Monaco'nun Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, İstanbul uçağını kaçırdı.

Teknik Direktör Fatih Terim'in de takımda görmek istediğini açıkladığı Onyekuru'nun Fransa'nın Marsilya şehrinden bineceği uçağın saat 23.40'ta İstanbul Havalimanı'na inmesi bekleniyordu. A Spor'un haberine göre Onyekuru uçağı kaçırdı. Onyekuru'nun gelişi bu nedenle gecikecek.

23 yaşındaki futbolcu, daha önce 2 dönem sarı-kırmızılı formayı giymişti. Onyekuru, Galatasaray'da 56 resmi maçta görev aldı ve 17 kez fileleri havalandırdı.