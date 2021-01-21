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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika transfer haberi | Arjantin basını Falcao'yu duyurdu!
21.01.2021 - 08:39 |

Son dakika transfer haberi | Arjantin basını Falcao'yu duyurdu!

Galatasaray'da son dakika Falcao gelişmeleri yaşanıyor. Sarı kırmızılı ekipte sakatlığı nedeniyle bir türlü forma giyemeyen ve aldığı maaş yükünden dolayı tepki çeken Falcao ile ilgili gelişmeyi Arjantin basını duyurdu

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Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden Falcao'nun geleceğiyle ilgili Arjantin basınından çarpıcı bir iddia geldi

Arjantin basınında TNT Sports'un haberine göre, Radamel Falcao kariyerine Türkiye'de devam etmek istemiyor.

Tecrübeli futbolcunun Güney Amerika'ya geri dönmek istediği iddia edildi. River Plate iddiaları Arjantin basınında yer alırken, önceki gün Kolombiya kulübü Millonarios'un sahibi Falcao'yu transfer etmek istediklerini açıklamıştı.

Kolombiya basınından Caracol Radio'ya açıklamalarda bulunan Gustavo Serpa, "Falcao'yu her gün Millonarios'a getirme ihtimalini hayal ediyorum. Onunla bir defa görüştüm ve transfer sadece onun isteğine bağlı" dedi.

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Son dakika transfer haberi | Arjantin basını Falcaoyu duyurdu

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