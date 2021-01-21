Son dakika transfer haberi | Arjantin basını Falcao'yu duyurdu!

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden Falcao'nun geleceğiyle ilgili Arjantin basınından çarpıcı bir iddia geldi

Arjantin basınında TNT Sports'un haberine göre, Radamel Falcao kariyerine Türkiye'de devam etmek istemiyor.

Tecrübeli futbolcunun Güney Amerika'ya geri dönmek istediği iddia edildi. River Plate iddiaları Arjantin basınında yer alırken, önceki gün Kolombiya kulübü Millonarios'un sahibi Falcao'yu transfer etmek istediklerini açıklamıştı.

Kolombiya basınından Caracol Radio'ya açıklamalarda bulunan Gustavo Serpa, "Falcao'yu her gün Millonarios'a getirme ihtimalini hayal ediyorum. Onunla bir defa görüştüm ve transfer sadece onun isteğine bağlı" dedi.