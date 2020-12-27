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27.12.2020 - 17:18 | | AA

Son dakika | Gençlerbirliği'nde 1 futbolcunun test sonucu pozitif

Gençlerbirliği'nden koronavirüs açıklaması: "Kayserispor maçı öncesi uygulanan COVID-19 testlerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır..."

Son dakika | Gençlerbirliği'nde 1 futbolcunun test sonucu pozitif
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Gençlerbirliği Kulübü, bir futbolcusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Başkent ekibinden yapılan bilgilendirmede, "Hes Kablo Kayserispor maçı öncesi uygulanan Kovid-19 testlerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." denildi.

Son dakika | Gençlerbirliğinde 1 futbolcunun test sonucu pozitif

 

 

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