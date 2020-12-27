27.12.2020 - 17:18 | | AA
Son dakika | Gençlerbirliği'nde 1 futbolcunun test sonucu pozitif
Gençlerbirliği'nden koronavirüs açıklaması: "Kayserispor maçı öncesi uygulanan COVID-19 testlerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır..."
Gençlerbirliği Kulübü, bir futbolcusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Başkent ekibinden yapılan bilgilendirmede, "Hes Kablo Kayserispor maçı öncesi uygulanan Kovid-19 testlerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." denildi.