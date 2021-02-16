Son dakika - Gerçek şampiyon Bayern Münih! 988.3 milyon euro...

CELAL UMUT EREN



Yeni formatların tartışıldığı Şampiyonlar Ligi’nde son 29 yılın tablosu yayınlandı. İtalya’da yayın yapan La Gazzetta dello Sport, 1992 yılından beri oynanan Devler Ligi formatına göre en fazla kazanan ilk 15 kulübü sıraladı, detaylı bir çalışma yaptı. 2019-2020 sezonunun şampiyonu Bayern Münih, 29 yıllık sıralamada zirveyi bırakmadı. Alman devi, 1992’de bu yana elde ettiği 988.3 milyon euroluk gelir ile birinci sıraya çıkmayı başardı. İkinci sırada Real Madrid 982.6 milyon euro ile gelirken, Barcelona da üçüncü sırayı 940.1 milyon euro gelirle aldı. 4. sırada Juventus, 893.5 milyon euro ile dururken, 5. sırayı da Manchester United 744.9 milyon euro ile kaptı. 29 yılda 145 farklı kulübün katıldığı Şampiyonlar Ligi’nde en fazla para kazanan 15 kulüp arasında herhangi bir Türk kulübü yer almadı. 29 yılda tam 20 milyar euro para ödülü dağıtıldı. Listede 5 takımla temsil edilen İngiltere öne çıkarken, İspanya La Liga’dan da 3 kulüp bulundu. Bu sıralamaya Marsilya, Ajax, Milan ve Inter gibi 1992’den sonra bu turnuvada şampiyonluklar yaşamış kulüpler giremedi.

En çok R.Madrid

1992 yılından beri Şampiyonlar Ligi’nde en fazla kupa kazanan takım Real Madrid oldu. Eflatun-beyazlılar tam 7 kez Devler Ligi’ni şampiyon tamamladı. Bayern Münih, Barcelona ve Milan da aynı süreçte 3’er kez zirveye çıktı. 29 yıllık zamanda Manchester United ve Liverpool da 2’şer kez şampiyon olurken Chelsea, Inter, Ajax, Porto, Marsilya, Juventus gibi kulüpler de birer kez başarı duygusunu yaşadı.

100. maça 5 milyon euro

25 Ağustos 2017 tarihinde Barcelona’nın Borussia Dortmund’dan transfer ettiği Ousmane Dembele, para kazandırmaya devam ediyor. 125 milyon euro bonservisle Barça’ya geçen Dembele, 3 senede eski kulübü Dortmund’a 20 milyon euro daha kazandırdı. Sözleşmedeki maç bonusu sayesinde her 25 maçta bir Alman kulübünün kasasına 5 milyon euro gitti. Önceki gün Barcelona formasıyla 100. maçına çıkan Dembele, bir 5 milyon euroyu daha Dortmund’a hediye etti ve toplamda maç bonusunda 20 milyon euro kazanıldı.

Özel yıldızlı tasarım

Final maçı İstanbul’da oynanacak 2020-2021 Şampiyonlar Ligi sezonunun kalan bölümünde “The Finale Istanbul 21” adı verilen top kullanılacak. Final maçı İstanbul’da oynanacak 2020-2021 Şampiyonlar Ligi sezonunun kalan bölümünde “The Finale Istanbul 21” adı verilen top kullanılacak. UEFA’dan yapılan açıklamada, organizasyonun sponsorlarından Adidas’ın, 29 Mayıs’ta Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak finale özel hazırladığı topun, bugün başlayacak son 16 turundan itibaren kullanılacağı belirtildi. Kırmızı, beyaz, gri ve siyah renklerden oluşan “The Finale Istanbul 21”in tasarımında, 2001’den beri olduğu gibi Şampiyonlar Ligi logosunda bulunan yıldızlardan ilham alındı. İkonik hale gelmiş yıldızlı dizaynın 20. yılını kutlamak için üretilen topun deseni, önceki 20 final karşılaşmasından izler taşıyor.