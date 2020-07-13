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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika | Gökhan Gönül'den yeni sözleşme açıklaması
13.07.2020 - 23:15 |

Son dakika | Gökhan Gönül'den yeni sözleşme açıklaması

Süper Lig'in 32. haftasında Yeni Malatyaspor'u deplasmanda Caner Erkin'in penaltı golüyle yenen Beşiktaş'ta maça kaptan çıkan Gökhan Gönül biten sözleşmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül, Malatyaspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Transfer konuları hakkında konuşmayacağını ifade eden Gönül, "Bir şekilde hedefimiz var. Beşiktaş Kulübü olarak bir hedef varsa bunun için elimizden gelen her şeyi son ana kadar yapmak zorundayız. İki hafta kaldı, ligi bakalım nerede bitireceğiz?" dedi
Son dakika | Gökhan Gönülden yeni sözleşme açıklaması

Transfer konusunda hiç konuşmuyorum, cevap vermiyorum. Benim işim sahada futbol oynamak, Beşiktaş'ın kontratlı oyuncusuyum. Ne söz verdiysem onu yapıyorum. Şu an için bir şey yok, sezon bittikten sonra ne olur, göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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