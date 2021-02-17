Son dakika - Gomis’in pabucu dama atıldı! Mostafa Mohamed fırtınası...

ONUR DİNÇER

Bafetimbi Gomis’in ayrılmasının ardından yerini bir türlü dolduramayan Galatasaray, sonunda Fransız forveti aratmayacak santrforu buldu.

Zamalek takımından transfer edilen Mostafa Mohamed, dört maçta dört gollük performansıyla takdir topladı. Mbaye Diagne, Kostas Mitroglou, Florin Andone, Radamel Falcao gibi isimler, sarı-kırmızılıları tatmin etmezken, Mısırlı forvet ise beklentileri karşıladı.

Gomis, Galatasaray’daki ilk 3 lig maçında da gol atmıştı. Mostafa Mohamed, Fransız futbolcunun 2017 Ağustos’undaki performansından sonra ilk 3 maçında da fileleri havalandıran ilk isim oldu. Üstelik kupa maçıyla birlikte 4’te 4 gerçekleşti.

G.Saray’da fizik açıdan son derece diri bir görüntü çizen oyuncunun bu maç eksiğine rağmen gücünü yaptığı özel bir çalışmayla koruduğu ortaya çıktı. Muhammed’in, sarı-kırmızılılar ile transfer görüşmeleri sürerken kumda özel antrenmanlar yaparak kendisini yeni takımına hazırlandığı öğrenildi.