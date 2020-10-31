31.10.2020 - 10:50 |
Son dakika | Göztepe Kulübü: 'Dayan Ali Çağın Kaygusuz'
İzmir kulübü, enkaz altında kalan Ali Çağın Kaygusuz için "Dualarımız deprem sonrası enkaz altında kalan, bir dönem kulübümüzde staj da yapmış olan taraftarımız, kardeşimiz Ali Çağın Kaygusuz ve enkaz altındaki tüm vatandaşlarımızla. İyi haberler almayı diliyoruz" paylaşımını yaptı.
İzmir’de meydana gelen deprem sonrasında çöken binalarda arama kurtarma çalışmalarına hız kesmeden devam ediliyor.
Enkaz altında kalan Ali Çağın Kaygusuz için Göztepe Kulübü'nden paylaşım geldi: "Dualarımız deprem sonrası enkaz altında kalan, bir dönem kulübümüzde staj da yapmış olan taraftarımız, kardeşimiz Ali Çağın Kaygusuz ve enkaz altındaki tüm vatandaşlarımızla. İyi haberler almayı diliyoruz."