Son dakika | Göztepe Kulübü: 'Dayan Ali Çağın Kaygusuz'

İzmir’de meydana gelen deprem sonrasında çöken binalarda arama kurtarma çalışmalarına hız kesmeden devam ediliyor.

Enkaz altında kalan Ali Çağın Kaygusuz için Göztepe Kulübü'nden paylaşım geldi: "Dualarımız deprem sonrası enkaz altında kalan, bir dönem kulübümüzde staj da yapmış olan taraftarımız, kardeşimiz Ali Çağın Kaygusuz ve enkaz altındaki tüm vatandaşlarımızla. İyi haberler almayı diliyoruz."