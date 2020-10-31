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HaberlerGalatasaray Haberleri Feghouli'den deprem mesajı: Tüm kalbimle yanınızdayım!
31.10.2020 - 10:05 |

Feghouli'den deprem mesajı: Tüm kalbimle yanınızdayım!

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası bir mesaj paylaştı.

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Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası bir mesaj paylaştı. Feghouli mesajında, "Sevgili kardeşlerim Allah'tan sizleri korumasını ve sizlerin bu zorlu süreçte yardımcısı olmasını diliyorum. Tüm kalbimle, bu deprem nedeniyle yas tutan ailelerin yanındayım." ifadelerini kullandı.

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