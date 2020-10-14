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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika haberi | Eski Beşiktaşlı Shinji Kagawa ortada kaldı!
14.10.2020 - 08:02 |

Son dakika haberi | Eski Beşiktaşlı Shinji Kagawa ortada kaldı!

Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve son olarak Real Zaragoza'da oynayan Shinji Kagawa, transfer dönemi içerisinde kendisine takım bulamadı.

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Beşiktaş ’ta 2018-19 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Shinji Kagawa, ardından sürpriz bir kararla La Liga 2 ekibi Real Zaragoza’ya transfer olmuştu. Bu kulüpteki macerası uzun sürmeyen ve Zaragoza’nın küçülmeye gitmesi sonrasında sözleşmesi feshedilen Japon yıldız, transfer dönemi içerisinde kendisine takım bulamadı.

Şu anda boşta bulunan 31 yaşındaki 10 numarayla Yunanistan ekiplerinin ilgilendiği bildirildi.

Son dakika haberi | Eski Beşiktaşlı Shinji Kagawa ortada kaldı

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