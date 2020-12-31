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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Ozan Tufan'dan kötü haber geldi!
31.12.2020 - 20:23 |

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Ozan Tufan'dan kötü haber geldi!

Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan konan Ozan Tufan'ın ikinci koronavirüs test sonucu da pozitif çıktı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Ozan Tufan'dan kötü haber geldi!
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Fenerbahçe'de Ozan Tufan şoku yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan corona virüsü testi pozitif çıkan ve karantina süresi dolan Ozan Tufan'a da günde 2 kez test gerçekleştirildi.

Trt Spor'un haberine göre; Evinde izolasyon sürecinde olan başarılı futbolcunun ikinci test sonucu da pozitif çıktı. Oyuncunun test sonucu egatife döndükten sonra takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçede Ozan Tufandan kötü haber geldi

 

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