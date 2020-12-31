Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Ozan Tufan'dan kötü haber geldi!

Fenerbahçe'de Ozan Tufan şoku yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan corona virüsü testi pozitif çıkan ve karantina süresi dolan Ozan Tufan'a da günde 2 kez test gerçekleştirildi.

Trt Spor'un haberine göre; Evinde izolasyon sürecinde olan başarılı futbolcunun ikinci test sonucu da pozitif çıktı. Oyuncunun test sonucu egatife döndükten sonra takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.