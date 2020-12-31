31.12.2020 - 20:23 |
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Ozan Tufan'dan kötü haber geldi!
Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan konan Ozan Tufan'ın ikinci koronavirüs test sonucu da pozitif çıktı.
Fenerbahçe'de Ozan Tufan şoku yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan corona virüsü testi pozitif çıkan ve karantina süresi dolan Ozan Tufan'a da günde 2 kez test gerçekleştirildi.
Trt Spor'un haberine göre; Evinde izolasyon sürecinde olan başarılı futbolcunun ikinci test sonucu da pozitif çıktı. Oyuncunun test sonucu egatife döndükten sonra takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.