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31.12.2020 - 16:38 |

Transferde son dakika | Volkan Şen Süper Lig'e geri dönüyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile yol ayrımına gelen Volkan Şen, Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor. Denizlispor ve MKE Ankaragücü'nün 33 yaşındaki kanat oyuncusunu transfer etmek istediği belirtildi.

Transferde son dakika | Volkan Şen Süper Lig'e geri dönüyor
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Süper Lig'de Bursaspor ile şampiyonluk yaşayan Volkan Şen, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi takımların formasını giymişti. 2019 yılında TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a transfer olan deneyimli hücum oyuncusu yeniden Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor.

DENİZLİSPOR VE ANKARAGÜCÜ İSTİYOR!
Ajansspor'un haberine göre, Adana Demirspor'un kadro planlamasında yer almayan ve kendisine kulüp bulması istenilen Volkan Şen'e Süper Lig takımlarından Denizlispor ve Ankaragücü talip oldu.

Volkan'ın transferi için Denizlispor'un ısrarcı olduğu belirtildi. 33 yaşındaki futbolcunun Adana Demirspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Bonservisi mavi lacivertli takımda bulunan Volkan Şen'in transferinde Adana Demirspor yönetiminin tutumu belirleyici olacak.

Adana Demirspor'da 32 maçta forma giyen Volkan Şen 9 gol, 9 asist yaptı ve 18 gole katkı sağladı. Kariyerinde Bursaspor, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Konyaspor takımları bulunan Volkan A Milli Takım formasıyla 18 maçta oynarken 2 kez de rakip fileleri havalandırdı.

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Transferde son dakika | Volkan Şen Süper Lige geri dönüyor

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