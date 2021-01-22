22.01.2021 - 23:31 | | DHA
Son dakika haberi | Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru İstanbul'da!
Galatasaray, Henry Onyekuru transferi için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi. Nijeryalı oyuncu İstanbul'a geldi.
Galatasaray Kulübü, Onyekuru ve kulübü Monaco ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel Futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
İSTANBUL'A GELDİ
Galatasaray'ın yeni transferi Onyekuru saat 04.00'te İstanbul'a geldi
Didier Drogba'nın Müthiş 2009-10 Sezonu