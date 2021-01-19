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19.01.2021 - 07:52 | | SABAH

Son dakika haberi | Omar Elabdellaoui, Mayıs'a kadar hastanede kalacak

Yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren Omar’ın Mayıs ayına kadar hastanede kalacağı ifade edildi. Sezon başında Yunanistan’dan transfer edilen Norveçli sağ bek Mayıs ayına kadar bir dizi ameliyat daha olacak. Büyükçekmece’deki evinde havai fişek kazası yaşayan Omar’ın görme kaybı riski var...

Son dakika haberi | Omar Elabdellaoui, Mayıs'a kadar hastanede kalacak
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Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, yılbaşı gecesi çocuklarını eğlendirmek isterken elinde havai fişek patlaması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. 29 yaşındaki futbolcu gözlerinden ve ellerinden ağır bir şekilde yaralandı. O günden beridir hastanede tedavi gören Norveçli futbolcunun Mayıs ayına kadar hastaneden çıkamayacağı haberi geldi. Sezon başında Yunanistan'dan transfer edilen Norveçli sağ bek, Mayıs ayına kadar bir dizi ameliyat daha olacak.

Galatasaray'ın sağ beki Omar Elabdellaoui, yılbaşı gecesi çocuklarını eğlendirmek için elinde tuttuğu havai fişeğin patlaması nedeniyle yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay, Karaağaç Mahallesi Sırtköy Bulvarı Toskana Vadisi sitesi Villalarında meydana geldi. Omar Elabdellaoui, yılbaşını kutlamak için havai fişek düzeneği kurduğu esnada havai fişeğin patlaması sonucu elinden ve gözlerinden ağır bir şekilde yaralanmıştı.

18 gündür Bahçelievler'de özel bir hastanede tedavi gören futbolcunun patlama sonucu yüzünden yaralandığı ve 29 yaşındaki oyuncunun görme kaybı olabileceği belirtilmişti.

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 Son dakika haberi | Omar Elabdellaoui, Mayısa kadar hastanede kalacak

Maç özeti | Galatasaray-Real Madrid

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