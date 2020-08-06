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06.08.2020 - 12:10 | | Fanatik

Son dakika haberler Fenerbahçe, Muriç için gelen 15 milyon euroluk teklifi reddetti

İtalya Seria A ekibi Lazio, Fenerbahçe'nin forvet oyuncusu Vedat Muriç sarı lacivertlilere 15 milyon euroluk teklifte bulundu. Fenerbahçeli yöneticiler bu teklifi az buldukları için reddetti. Görüşmeler devam ediyor.

Son dakika haberler Fenerbahçe, Muriç için gelen 15 milyon euroluk teklifi reddetti
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Erol Bulut'u takımın başına getirerek yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'ye İtalyan ekibi Lazio'dan Vedat Muriç teklifi geldi. İtalyan ekibinin temsilcileri, Vedat Muriç için İstanbul'a geldi. Sarı lacivertli yöneticilerle görüşme yapan temsilciler, Kosovalı futbolcu için 15 milyon euroluk transfer teklifinde bulundu. 

FENERBAHÇE TEKLİFİ AZ BULDU! HEDEF 20 MİLYON EURO...

Kanarya, golcü futbolcu için yapılan teklifi az bularak reddetti. Sarı lacivertlilerin, Vedat Muriç için 20 milyon eurodan aşağıya gelen teklifleri kabul etmeyeceği öğrenildi. İtalyan ekibiyle görüşmeler devam ediyor. 

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