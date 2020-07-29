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29.07.2020 - 12:49 |

Son dakika haberler - Milan'dan Hakan Çalhanoğlu'na zam! 2024'e kadar...

Hakan Çalhanoğlu'nun yeni sözleşmesindeki yıllık ücretinin 3 milyon euronun üzerinde olacağı, bu ücrete bonusların da ekleneceği bildirildi.

Son dakika haberler - Milan'dan Hakan Çalhanoğlu'na zam! 2024'e kadar...
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Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

Milan'da son haftalarda sergilediği müthiş performansla takımını sürükleyen Hakan Çalhanoğlu'nun yeni sözleşme detayları belli oldu.

Kırmızı-siyahlılarla kontratı gelecek sezon sona erecek olan futbolcu için kulübünün yeni sözleşme yapmaya hazırlandığı ortaya çıkarken, rakamlar da netleşmeye başladı.

Son dakika haberler - Milandan Hakan Çalhanoğluna zam 2024e kadar...

Il Giornale'nin haberine göre takımın 10 numaralı formasını giyen oyuncu için maaş artışı gerçekleştirilecek. 2024'e kadar sözleşme imzalayacağı belirtilen Hakan'ın yıllık ücretinin 3 ila 3.5 milyon euro arasında olacağı bu miktara ilaveten ayrıca bonuslar da bulunacağı belirtildi. Kontrata serbest kalma maddesi konmasının da olası olduğu, bunun da 45-50 milyon euro düzeyinde olacağı ifade edildi.

Bayer Leverkusen’den Milan’a 23 milyon euro bonservis karşılığında gelen Hakan Çalhanoğlu, yıllık 2.5 milyon euro garanti ücretten 4 yıllık imza atmıştı.

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