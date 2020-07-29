Son dakika haberler - Milan'dan Hakan Çalhanoğlu'na zam! 2024'e kadar...

Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

Milan'da son haftalarda sergilediği müthiş performansla takımını sürükleyen Hakan Çalhanoğlu'nun yeni sözleşme detayları belli oldu.

Kırmızı-siyahlılarla kontratı gelecek sezon sona erecek olan futbolcu için kulübünün yeni sözleşme yapmaya hazırlandığı ortaya çıkarken, rakamlar da netleşmeye başladı.

Il Giornale'nin haberine göre takımın 10 numaralı formasını giyen oyuncu için maaş artışı gerçekleştirilecek. 2024'e kadar sözleşme imzalayacağı belirtilen Hakan'ın yıllık ücretinin 3 ila 3.5 milyon euro arasında olacağı bu miktara ilaveten ayrıca bonuslar da bulunacağı belirtildi. Kontrata serbest kalma maddesi konmasının da olası olduğu, bunun da 45-50 milyon euro düzeyinde olacağı ifade edildi.

Bayer Leverkusen’den Milan’a 23 milyon euro bonservis karşılığında gelen Hakan Çalhanoğlu, yıllık 2.5 milyon euro garanti ücretten 4 yıllık imza atmıştı.